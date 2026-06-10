Navan revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à une demande des entreprises qui reste solide ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Navan affiche un bénéfice ajusté surprenant au premier trimestre

* Le volume brut des réservations bondit de 50%

* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice d'exploitation

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 4 et 6; comparaison avec les estimations tout au long du texte) par Shivansh Tiwary

Navan NAVN.O a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant une forte demande en voyages d'affaires et la croissance de sa clientèle d'entreprises, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société de 19% en séance prolongée.

La société a également annoncé un bénéfice ajusté surprise pour le premier trimestre, tandis que le volume brut de réservations, un indicateur de demande étroitement surveillé, a bondi de 50% pour atteindre 3,1 milliards de dollars.

La plateforme de gestion des voyages d'affaires et des dépenses tire l'essentiel de ses revenus des grandes entreprises, notamment des clients dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des technologies, de l'industrie manufacturière et de la santé.

"Nous constatons que les entreprises accordent une grande importance aux interactions en personne entre les membres de leurs équipes et leurs clients", a déclaré mercredi à Reuters Aurélien Nolf, directeur financier de Navan.

La demande en voyages d’affaires est restée solide, alimentée en partie par l’essor de l’IA et l’augmentation des dépenses des entreprises technologiques, ces dernières continuant à privilégier les réunions en présentiel, les conférences et les visites chez les clients.

"Une très grande partie de nos clients sont de grandes entreprises du secteur de l’IA, et ces sociétés sont en plein essor et effectuent de nombreuses réservations via Navan", a ajouté Nolf.

Navan profite également des voyages d’affaires liés à la Coupe du monde, avec des volumes de réservations d’hôtels et de vols en hausse de 295% par rapport à l’année précédente au Canada et de 46% sur l’ensemble des sites américains.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 907 et 913 millions de dollars pour l’exercice 2027, contre des prévisions antérieures de 866 à 874 millions de dollars.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année, les portant à 76 à 80 millions de dollars, contre ses prévisions antérieures de 58 à 62 millions de dollars.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 8 cents par action pour le trimestre clos le 30 avril. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 1 cent par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé d'environ 40% pour atteindre 220,2 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 205,3 millions de dollars.