Navan revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027, grâce à une forte demande en matière de voyages d'affaires et à la croissance de sa clientèle

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(Ajout des variations du cours de l'action au paragraphe 2)

par Shivansh Tiwary

Navan NAVN.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, la forte demande en matière de voyages d'affaires et l'arrivée de nouveaux clients stimulant la croissance.

Cependant, l'action de la plateforme de gestion des voyages d'affaires et des dépenses a chuté de 13% après la clôture.

Les voyages d'affaires ont fait preuve de résilience malgré les incertitudes géopolitiques, les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle incitant les équipes commerciales, les ingénieurs et les cadres à se déplacer plus fréquemment.

Un calendrier plus chargé de conférences sectorielles et une augmentation des transactions transfrontalières ont également soutenu le volume des réservations d’entreprise.

Navan, qui est entrée en bourse en octobre dernier, a indiqué que le volume brut de réservations avait progressé de 45% au deuxième trimestre, tandis que le volume des paiements avait augmenté de 34%.

“La demande en matière de voyages d’affaires a été très, très forte”, a déclaré le directeur financier Aurélien Nolf à Reuters lors d’une interview.

“En moyenne, chaque voyageur effectue davantage de voyages d’une année sur l’autre. Et chacun de ces voyages génère en moyenne un volume de réservations plus élevé qu’il y a un an.”

Navan table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 927 millions et 933 millions de dollars pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2027, contre une prévision antérieure de 907 millions à 913 millions de dollars.

La société prévoit un résultat d’exploitation ajusté compris entre 82 et 86 millions de dollars, contre des prévisions antérieures de 76 à 80 millions de dollars.

Par ailleurs, Navan a annoncé son intention d’acquérir BoomPop, une plateforme de gestion d’événements basée sur l’IA, pour un montant non divulgué. Selon une source proche du dossier, la transaction serait évaluée à un maximum de 95 millions de dollars en espèces et en actions.

Navan prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 253 et 255 millions de dollars, contre 248,27 millions de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre, la société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 5 cents, contre 4 cents attendus par Wall Street.

Le chiffre d'affaires pour la même période a progressé de 35% pour atteindre 233 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 220,46 millions de dollars.