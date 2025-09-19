Navan révèle une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les cotations dans le secteur de la technologie s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Navan a enregistré une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de l'exercice 2026, a indiqué vendredi la plateforme de gestion des voyages d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises technologiques occupent le devant de la scène dans le cadre d'une reprise longtemps attendue du marché des introductions en bourse.

Alors que l'activité des introductions en bourse devrait ralentir jusqu'à la fin du mois de septembre, après un début d'automne en fanfare, les entreprises émettrices se préparent à d'éventuels lancements en octobre.

Les introductions en bourse de sociétés technologiques ont été à l'origine de la reprise des ventes d'actions pour la première fois, après un ralentissement dû aux tarifs douaniers qui a interrompu le marché des nouvelles cotations en avril.

Reuters a rapporté en mai que l'introduction en bourse pourrait valoriser Navan à plus de 8 milliards de dollars. En 2022, la société a levé 300 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série G, atteignant une valeur de 9,2 milliards de dollars.

La demande de voyages a rebondi après une baisse des tarifs en début d'année, et les dirigeants des grandes compagnies aériennes ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de l'industrie à augmenter les tarifs plus tard dans l'année.

Fondée en 2015 sous le nom de TripActions par Ariel Cohen et Ilan Twig, Navan s'est d'abord concentrée sur la gestion des voyages d'affaires, visant à moderniser les services traditionnellement fournis par des sociétés telles qu'American Express AXP.N et SAP Concur.

Au fil du temps, elle s'est étendue aux paiements d'entreprise et à la gestion des dépenses, élargissant ainsi sa portée mondiale.

La société basée à Palo Alto, en Californie, a déclaré une perte nette de 99,9 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 329,4 millions de dollars pour le semestre clos le 31 juillet, contre une perte de 92,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 253,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, Mizuho et Morgan Stanley font partie de la douzaine de preneurs fermes qui gèrent l'offre.

Navan prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "NAVN".