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Navan : les inquiétudes liées aux coûts éclipsent un trimestre solide
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 11:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de Navan NAVN.O , plateforme de gestion des voyages d'affaires et des dépenses, reculent de 13,8 % à 22,3 dollars en pré-ouverture

** La société dépasse les estimations pour le deuxième trimestre et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais fait état d'une hausse de ses coûts d'exploitation

** Les charges d'exploitation ont augmenté de 46 % au deuxième trimestre, pour atteindre 200,2 millions de dollars, dépassant la croissance de 35 % du chiffre d'affaires, tandis que la perte d'exploitation s'est creusée, passant de 12,3 millions de dollars l'année précédente à 25,6 millions de dollars

** La société revoit à la hausse sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal, la faisant passer de 907 à 913 millions de dollars à 927 à 933 millions de dollars, et relève ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté à 82 à 86 millions de dollars

** Pour le troisième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 253 et 255 millions de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui s'établissaient à 248,27 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La recommandation moyenne de 15 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 30 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse d'environ 51,6 % depuis le début de l'année, contre une progression de 13 % pour le Nasdaq

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