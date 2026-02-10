 Aller au contenu principal
Naval Group entre au capital de Cortaix France (Thales) à hauteur de 20%
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:18

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ET NAVAL GROUP S’ALLIENT POUR UNE IA SOUVERAINE EN FRANCE

* NAVAL GROUP ENTRE AU CAPITAL DE CORTAIX FRANCE, À HAUTEUR DE 20%, ET REJOINT SA GOUVERNANCE

* CORTAIX EST L’ACCÉLÉRATEUR D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE THALES DÉDIÉ AUX SYSTÈMES CRITIQUES

Texte original: tinyurl.com/3h7zs85p Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

