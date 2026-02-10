Le départ de Sophie Adenot pour l'ISS repoussé à vendredi au plus tôt pour cause de mauvaise météo (Nasa)

L'astronaute française Sophie Adenot après une conférence de presse de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Cologne, en Allemagne, le 3 mai 2023 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Le lancement de la mission vers la Station spatiale internationale (ISS) à laquelle participe l'astronaute française Sophie Adenot doit encore être repoussé en raison de mauvaises conditions météorologiques et se tiendra au plus tôt vendredi, a annoncé mardi la Nasa.

En raison de vents violents prévus sur la côte, le décollage de cette mission nommée Crew-12 se tiendra au plus tôt le vendredi 13 février à partir de 5H15 locales (11H15 heure de Paris) depuis Cap Canaveral en Floride, a détaillé l'agence spatiale américaine.

La veille, elle avait indiqué décaler ce lancement d'un jour en raison déjà de ces prévisions météorologiques.

"Espérons que le temps sera clément et que nous pourrons partir cette semaine", a déclaré Steve Stich, un haut responsable de la Nasa lors d'une conférence de presse lundi, prévenant que le décollage pourrait si besoin être décalé au week-end ou à la semaine suivante.

Sophie Adenot deviendra à cette occasion la deuxième Française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, qui l'a inspirée et dont elle portera l'écusson.

Elle sera accompagnée de deux astronautes américains et d'un cosmonaute russe. Leur mission à bord du laboratoire orbital que constitue l'ISS durera huit mois.