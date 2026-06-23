NatPower et Tesla concluent un accord sur la première phase d'un projet de stockage par batterie de 5 milliards de dollars

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* Vingt-cinq GWh seront construits sur des sites en Italie et en Grande-Bretagne

* Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement de 100 GWh dont le coût pourrait s'élever à 4 à 5 milliards de dollars

* L'objectif est de générer plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 20 ans

par Simon Jessop et Susanna Twidale

La société énergétique indépendante NatPower et Tesla TSLA.O ont annoncé mardi avoir conclu un accord pour la construction de 25 gigawattheures de stockage par batterie en Italie et en Grande-Bretagne, première phase d’un projet d’une valeur pouvant atteindre 5 milliards de dollars.

Partout en Europe, les pays multiplient les projets de stockage par batterie afin de mieux équilibrer le déploiement des capacités d’énergie renouvelable intermittentes.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, NatPower utilisera le système de stockage par batterie Megapack de Tesla.

NatPower utilisera également la technologie de négoce de Tesla, qui gère les moments d’achat et de vente d’électricité.

Cinq projets initiaux seront mis en œuvre, constituant la première phase d’un programme qui vise à terme à dépasser les 100 GWh de capacité de stockage, pour un coût de construction compris entre 4 et 5 milliards de dollars, ont indiqué les entreprises. Elles ont ajouté que le chiffre d’affaires pourrait dépasser les 15 milliards de dollars sur 20 ans.

“Le secteur a accès à la technologie et aux capitaux, mais peine encore à mettre en place des infrastructures de manière cohérente et dans les délais requis. Ce que nous avons construit avec Tesla, c’est un écosystème qui permet d’aligner les capitaux et la mise en œuvre, et qui peut être reproduit sur plusieurs marchés”, a déclaré Fabrizio Zago, directeur général de NatPower.