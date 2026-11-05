Natixis Wealth Management renforce sa direction commerciale avec neuf recrutements

(Zonebourse.com) - Natixis Wealth Management poursuit son développement sur le marché de la gestion de fortune avec l'arrivée de neuf nouveaux collaborateurs au sein de sa direction commerciale. Ces recrutements concernent six banquiers privés, dont un chargé de l'animation des réseaux de prescripteurs (family offices, notaires, avocats), ainsi que trois banquiers conseils intégrant l'équipe Développement.

Cette initiative vise à renforcer l'accompagnement des clientèles fortunées (HNWI) et très fortunées (UHNWI), en leur proposant des solutions patrimoniales sur mesure. Les trois nouveaux banquiers conseils auront notamment pour mission de développer les synergies avec les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne afin d'accélérer la croissance de l'activité dans les régions.

Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie de Natixis Wealth Management visant à consolider son positionnement sur le marché français de la gestion de fortune, en s'appuyant sur les expertises et le maillage territorial du Groupe BPCE.

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