 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Natixis Wealth Management renforce sa direction commerciale avec neuf recrutements
information fournie par AOF 05/11/2026 à 11:07

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Natixis Wealth Management poursuit son développement sur le marché de la gestion de fortune avec l'arrivée de neuf nouveaux collaborateurs au sein de sa direction commerciale. Ces recrutements concernent six banquiers privés, dont un chargé de l'animation des réseaux de prescripteurs (family offices, notaires, avocats), ainsi que trois banquiers conseils intégrant l'équipe Développement.

Cette initiative vise à renforcer l'accompagnement des clientèles fortunées (HNWI) et très fortunées (UHNWI), en leur proposant des solutions patrimoniales sur mesure. Les trois nouveaux banquiers conseils auront notamment pour mission de développer les synergies avec les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne afin d'accélérer la croissance de l'activité dans les régions.

Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie de Natixis Wealth Management visant à consolider son positionnement sur le marché français de la gestion de fortune, en s'appuyant sur les expertises et le maillage territorial du Groupe BPCE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0521 +30,90%
Pétrole Brent
96,13 +1,60%
CAC 40
8 238,39 +0,74%
2CRSI
17,05 -4,59%
SOITEC
104,15 -5,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank