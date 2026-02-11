 Aller au contenu principal
Natixis Wealth Management et Dorval AM recrutent quatre nouveaux profils
information fournie par AOF 11/02/2026 à 12:00

(AOF) - Natixis Wealth Management et sa filiale Dorval Asset Management annoncent l’arrivée de quatre nouveaux collaborateurs afin de soutenir leurs ambitions de développement. Alexander Bigalke, Thomas Bureau et Thibauld Millet rejoignent Natixis Wealth Management pour développer l’activité de gestion conseillée premium, une équipe dédiée créée dans un contexte de marchés volatils. Pilotée par Thibauld Millet, elle vise à renforcer l’accompagnement des clients tout en leur laissant la maîtrise de leurs décisions.

De son côté, Dorval Asset Management recrute Arthur David-Boyet comme directeur du développement des clientèles externes France et Europe francophone. Il aura pour mission de promouvoir l'expertise de la société en gestion collective et en mandat auprès des segments wholesale, institutionnels et family offices.

