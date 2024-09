Natixis IM vend MV Credit à l'Américain Clearlake Capital Group

(AOF) - Clearlake Capital Group, une société d’investissement fondée en 2006 et basée à santa Monica (Californie) a convenu d’acquérir MV Credit, spécialiste paneuropéen du crédit privé, auprès de Natixis Investment Managers. La société précise que cette acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Fondée en 2000 et basée à Londres, MV Credit est une société de gestion indépendante spécialisée dans le crédit privé européen qui affiche 5,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

MV Credit, qui fournit des solutions de fonds sur mesure aux investisseurs à travers des stratégies de prêt direct senior, de prêt direct subordonné, hybride et de CLO (collateralized loan obligation), a déployé plus de 11 milliards de dollars depuis sa création, menant des transactions allant jusqu'à 500 millions de dollars pour des sponsors tels que EQT, Nordic Capital, Cinven et Bain Capital.

MV "se distingue par l'expérience de son équipe de direction, dont chacun des membres possède plus de vingt ans d'expérience en matière d'investissement dans de multiples cycles de crédit".