Natixis IM recrute un directeur distribution et assurance France et Monaco

Natixis Investment Managers vient de recruter Romain de Beco au poste de directeur distribution et assurance, France et Monaco. Basé à Paris, il succède à Stéphane Vonthron, qui a rejoint mi-juin 2025 Lombard Odier Investment Managers (LOIM) comme directeur, en charge du développement des activités commerciales en Belgique, au Luxembourg et à Monaco.

Romain de Beco vient de Swiss Life Asset Managers France, où il a occupé différents postes pendant treize ans, dont celui de directeur du développement distribution.

Dans ses nouvelles fonctions chez NIM, Romain de Beco sera chargé de piloter le développement commercial auprès de segments clés dont les CGPI, multi-family offices, banques privées, allocataires d’actifs, sélectionneurs de fonds et assureurs. Il est rattaché à Gad Amar, directeur de la distribution pour la région Europe de l’Ouest.

Cette nomination est effective depuis le 27 octobre.

Laurence Marchal