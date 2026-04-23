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Natixis IM nomme un nouveau directeur financier pour la distribution aux Etats-Unis
information fournie par Agefi Asset Management 23/04/2026 à 08:00

Natixis Investment Managers vient de nommer Warren Besser executive vice president et directeur financier de l’activité de distribution aux Etats-Unis à Boston, annonce l’intéressé sur LinkedIn. Warren Besser était précédemment senior vice president , en charge de la stratégie et du développement corporate. Il s’occupait des acquisitions. Il a rejoint Natixis IM en avril 2007 en tant que «vice-president» en charge de la stratégie de marché et de la distribution aux Etats-Unis.

Warren Besser succède à Beatriz Pina Smith qui quitte Natixis après plus de trente ans.

L'Agefi

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