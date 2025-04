Natixis IM : " ne pas s’attendre à une baisse des taux de la Fed en mai "

(AOF) - " Que peut-on attendre de la Réserve fédérale lors de sa réunion du 7 mai ? ", s'interroge Jack Janasiewicz, portfolio manager and lead portfolio strategist pour Natixis Investment Managers Solutions. " La situation est particulièrement délicate. Les données économiques sont brouillées par les effets des tarifs douaniers, de l'immigration et des réductions d'effectifs dans l'administration. Il est donc très difficile de discerner les tendances de fond. Toute prévision économique devient risquée, tant l'incertitude sur ces facteurs rend les scénarios très dispersés ", explique l'analyste.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.