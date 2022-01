Natixis IM accentue son effort sur la diversité et l'inclusion aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs Natixis Investment Managers (Natixis IM) a annoncé, ce jeudi, la nomination de Ron Taylor en qualité de responsable de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion aux Etats-Unis. Basé à Boston, Ron Taylor supervise les initiatives de Natixis IM et les efforts des affiliés de la firme en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion. Il est rattaché à David Giunta, directeur général de Natixis IM aux Etats-Unis, et fait partie du comité exécutif local de Natixis IM.

Ron Taylor occupait précédemment un rôle similaire chez Mizuho Americas, où il était également directeur, ainsi qu'à la Federal Reserve Bank of New York.

L'intéressé a également été un consultant en diversité pour EisnerAmper, la banque alimentaire de New York et l'American Institute of Certified Public Accountants ou encore Deutsche Bank.