Natixis entre sur le marché semi-transparent des fonds négociés en Bourse

17 septembre (Reuters) - NATIXIS SA CNAT.PA : * ENTRÉE SUR LE MARCHÉ SEMI-TRANSPARENT DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE AVEC LE LANCEMENT DE TROIS PRODUITS D'ACTIONS AMÉRICAINES À FORTE CONVICTION ET À GESTION ACTIVE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +0.37%