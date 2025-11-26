 Aller au contenu principal
National Storage REIT reçoit une offre de rachat du consortium Brookfield valorisant la société à 2,61 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat non contraignante de la part d'un consortium comprenant Brookfield BAM.N et GIC Investments, évaluant l'opérateur de self-stockage à 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars).

(1 $ = 1,5380 dollar australien)

