National Storage REIT reçoit une offre de rachat du consortium Brookfield valorisant la société à 2,61 milliards de dollars

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat non contraignante de la part d'un consortium comprenant Brookfield BAM.N et GIC Investments, évaluant l'opérateur de self-stockage à 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars).

(1 $ = 1,5380 dollar australien)