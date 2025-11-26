 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 562,17
+1,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

National Storage REIT reçoit une offre de rachat de 2,6 milliards de dollars de la part d'un groupe dirigé par Brookfield
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 05:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-4)

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium comprenant Brookfield

BAM.N et GIC Investments.

Dans le cadre de cette offre, le consortium a proposé de payer aux actionnaires de National Storage 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action mardi.

National Storage a déclaré qu'elle avait accepté de donner au consortium un accès exclusif à la diligence raisonnable jusqu'au 7 décembre.

L'offre fait suite à une proposition confidentielle antérieure et à certaines négociations, y compris la fourniture d'un accès limité au consortium, a déclaré la société dans un communiqué.

(1 $ = 1,5380 dollars australiens)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank