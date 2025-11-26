National Storage REIT reçoit une offre de rachat de 2,6 milliards de dollars de la part d'un groupe dirigé par Brookfield

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-4)

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium comprenant Brookfield

BAM.N et GIC Investments.

Dans le cadre de cette offre, le consortium a proposé de payer aux actionnaires de National Storage 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action mardi.

National Storage a déclaré qu'elle avait accepté de donner au consortium un accès exclusif à la diligence raisonnable jusqu'au 7 décembre.

L'offre fait suite à une proposition confidentielle antérieure et à certaines négociations, y compris la fourniture d'un accès limité au consortium, a déclaré la société dans un communiqué.

(1 $ = 1,5380 dollars australiens)