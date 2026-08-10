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National Energy Services en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions du prestataire de services pétroliers National Energy Services NESR.O progressent de 10,2 % à 32 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 520,8 millions au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 447 millions de dollars — données compilées par LSEG

** NESR annonce un BPA ajusté de 44 cents au deuxième trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 43 cents

** Le directeur général Sherif Foda a déclaré que le conflit au Moyen-Orient n’avait pas perturbé les activités de la société ni celles de ses clients au cours du trimestre

** Les 7 sociétés de courtage couvrant le titre luiattribuent la recommandation « acheter » ou mieux; le cours-cible médian est de 33,5 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 85,31 % depuis le début de l'année

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