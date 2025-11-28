NATHALIE DELBREUVE EST NOMMÉE

DIRECTRICE FINANCIERE DE VALLOUREC

ET REJOINT LE COMITE EXECUTIF DU GROUPE

Meudon (France), 28 novembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de Directrice financière du Groupe. Elle rejoint le Comité Exécutif et prendra ses fonctions le 1 er décembre 2025.

Nathalie Delbreuve était auparavant Directrice financière de Verallia, leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Elle succèdera à Sascha Bibert qui, à l’issue d’une période de transition, quittera le groupe, en décembre, pour saisir une nouvelle opportunité.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Nathalie Delbreuve au sein de notre Comité Exécutif. Son expertise solide et sa connaissance appronfondie de toutes les fonctions financières requises dans un environnement industriel et commercial mondial constituent des atouts essentiels pour contribuer au développement futur de Vallourec. Avec l’arrivée de Nathalie dans l’équipe, nous restons concentrés sur l’amélioration de la rentabilité et du retour sur capital investi, tout en poursuivant notre trajectoire vers l’excellence opérationnelle. »

Biographie de Nathalie Delbreuve

Nathalie Delbreuve a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet d’audit PwC aux Pays-Bas, puis à Lyon. En 2003, elle rejoint le groupe Norbert Dentressangle (devenu XPO Logistics) où elle occupe le poste de Contrôleur Financier et devient membre du Comité Exécutif de la division transport. En 2010, elle est nommée Directrice de la Consolidation Groupe et du Contrôle de Gestion chez Plastic Omnium (devenu OPmobility), puis Directrice Financière Europe pour la division Intelligent Exterior Systems, en 2015. En 2020, elle intègre le groupe Verallia, à la suite de l’introduction en bourse soutenue par Apollo, en tant que Directrice Financière Groupe et est nommée membre du Comité Exécutif. Elle poursuit la restructuration financière et le renforcement de la fonction Finance, contribuant à l’obtention de deux notations « Investment Grade » par la société. Depuis 2022, Nathalie Delbreuve est également membre du Conseil d’administration et Présidente du Comité d’Audit du groupe Beijer Ref (Nasdaq Stockholm). Nathalie Delbreuve est diplômée de l’ESCP Europe, avec un master en finance.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.



Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe