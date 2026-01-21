La production de Cybercab et d'Optimus de Tesla commencera "avec une lenteur déconcertante" et montera en puissance plus tard, selon Musk

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mardi que le taux de production initial du robotaxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus de la société sera "atrocement lent" avant de s'accélérer au fil du temps.

Une grande partie de la valorisation de Tesla, qui s'élève à 1 390 milliards de dollars, repose sur les attentes des investisseurs concernant sa technologie de conduite autonome et ses robots humanoïdes, alors même que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise continuent de provenir des ventes de véhicules électriques.

Répondant à un post sur X concernant le début de la production de Cybercab dans moins de 100 jours, Musk a déclaré que le rythme de la montée en puissance dépend de la complexité, notant que la vitesse de production est inversement proportionnelle au nombre de nouvelles pièces et d'étapes de fabrication impliquées.

"Pour Cybercab et Optimus, presque tout est nouveau, donc le taux de production initial sera atrocement lent, mais finira par être incroyablement rapide", a écrit Musk.

Un Cybercab est un véhicule à deux places conçu sans commandes manuelles, y compris un volant ou des pédales.

Le fabricant de VE a déclaré qu'il était sur la bonne voie pour commencer la production en volume de Cybercab en 2026, la production d'Optimus commençant "avec un peu de chance" vers la fin de l'année.

En décembre, M. Musk a déclaré que Tesla testait des robotaxis sans moniteur de sécurité sur le siège du passager avant.

L'année dernière, Tesla a lancé un service limité de robotaxis à Austin, au Texas, en utilisant ses SUV Model Y équipés d'une version de son logiciel Full Self-Driving. Les premières opérations étaient géo-cloisonnées et comprenaient un moniteur de sécurité humain sur le siège passager.

M. Musk a décrit le projet de robot humanoïde comme un élément central de la stratégie à long terme de Tesla, affirmant qu'il pourrait à terme éclipser ses activités dans le domaine des véhicules. Il a affirmé que les robots pourraient débloquer une nouvelle valeur économique massive en prenant en charge un large éventail de tâches que les humains ne sont pas disposés à effectuer.