Nathalie Bellon-Szabo choisie pour prendre la présidence de Sodexo

Sodexo annonce que son conseil d'administration propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que présidente, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administratrice à l'AG du 16 décembre prochain. Elle succédera alors à Sophie Bellon, qui exerçait cette fonction depuis 2016.

Après avoir conduit depuis 10 ans d'importantes opérations structurantes, comme le spin-off et la cotation de l'activité Services Avantages & Récompenses (Pluxee) et la cession des titres de la holding Sofinsod, Sophie Bellon a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de présidente.

Elle se consacrera désormais à la holding familiale Bellon SA, dont elle deviendra présidente du directoire, tout en continuant à siéger au conseil d'administration de Sodexo, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administratrice par l'AG.

Nathalie Bellon-Szabo a exercé de nombreuses responsabilités opérationnelles et est membre du comité exécutif depuis 2018. Elle a ainsi dirigé Sodexo Live !, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par quatre en 10 ans, notamment grâce à son développement aux Etats-Unis, devenus son premier marché.

Elle est administratrice de Sodexo depuis 1989, membre du comité des nominations et du comité durabilité, mais aussi administratrice de Pluxee depuis 2024, membre du comité des nominations et rémunérations, et administratrice de Bouygues depuis 2025.

Par cette nomination, Nathalie Bellon-Szabo deviendra présidente non exécutive et quittera ses fonctions opérationnelles dans l'entreprise. Elle aura pour mission d'animer les travaux du conseil d'administration, de veiller à la qualité de la gouvernance et de permettre au conseil d'accompagner la direction générale.