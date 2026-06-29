Natera et Aveta s'associent pour un essai clinique de phase avancée sur le cancer de la tête et du cou

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, et des commentaires de l'analyste aux points 3 et 4) par Sahil Pandey

La société de tests génétiques Natera

NTRA.O et le développeur de médicaments anticancéreux Aveta Biomics ont annoncé lundi avoir conclu un partenariat pour mener une étude de phase avancée sur un traitement expérimental contre le cancer de la tête et du cou, dans le but d'améliorer le suivi de la réponse des patients au traitement.

L'action Natera a progressé d'environ 2% en début de séance.

Voici quelques détails:

* L'étude évaluera l'APG-157 d'Aveta, un traitement expérimental par voie orale conçu pour aider l'organisme à combattre les tumeurs, chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé.

* Natera a indiqué que son test Signatera serait utilisé dans le cadre de cette étude pour évaluer la maladie résiduelle moléculaire et la réponse au traitement, et qu’il servirait de critère d’évaluation secondaire.

* "Cela représente un nouveau type de cancer qui confirme que Signatera est susceptible d’avoir une application clinique significative pour les patients", a déclaré Daniel Markowitz, analyste chez Evercore ISI.

* "Nous continuons à observer un nombre croissant de données suggérant que Signatera est en passe de s’imposer sur le marché vaste et sous-exploité de la surveillance du cancer", a ajouté Markowitz.

* Les entreprises ont précisé que le test serait utilisé avant, pendant et après le traitement afin de suivre la réponse des patients.

* Aveta Biomics a précisé que l’étude recrutera environ 826 patients à l’échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Australie.

* Elle a précisé que cette étude s’appuie sur les données d’un essai de phase intermédiaire montrant que le traitement a contribué à contrôler les tumeurs et a donné des résultats encourageants en termes de survie.

* Le recrutement pour cet essai devrait débuter au cours du second semestre 2026, ont indiqué les entreprises.