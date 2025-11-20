Nasdaq : grande volatilité, 2,3% d'écart en 1 heure
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 17:58
Ce genre de séquence 'portes de saloon' trahit des interprétations divergentes sur la profitabilité de l'I.A, avec Nvidia qui gagnait 5% initialement à 196$ et qui retombe vers 188$, Broadcom rechutant de +6% vers +2,5% (de 375,5 vers 362,5$).
Le Nasdaq n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de la MM50 (25.000Pts) et pourrait retracer sa MM100 qui gravite vers 24,150, un palier de soutien crucial, en-deçà duquel une rechute vers 23.000 deviendrait hautement probable.
Et quel retournement du VIX : il affichait jusqu'à -18% vers 19,3 et se retrouve 90 minutes plus tard en hausse de +5,5% à 25,00, en zone de stress.
A lire aussi
-
L'Ukraine "prête" à travailler avec les Etats-Unis sur un plan pour la fin de la guerre avec la Russie
L'Ukraine a reçu un "projet de plan" américain en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie, et a déclaré être prête à travailler de manière "constructive" avec Washington, sans donner de détails à ce stade sur les propositions. Selon des éléments fournis à ... Lire la suite
-
(AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite
-
(AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite
-
Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été reconnu jeudi coupable de "terrorisme" et condamné à la réclusion à perpétuité, contre l'avis du procureur général du Nigeria qui réclamait la peine de mort, après 10 années de feuilleton judiciaire. Nnamdi Kanu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer