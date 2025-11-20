 Aller au contenu principal
Nasdaq : grande volatilité, 2,3% d'écart en 1 heure
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 17:58

Le Nasdaq est en proie à une grande volatilité, gros 'gap' haussier à l'ouverture et gain de +2%, porté à +2,3% vers 25.222 avant une rechute façon toboggan de -290Pts vers 24.630, ce qui efface la totalité des gains initiaux.
Ce genre de séquence 'portes de saloon' trahit des interprétations divergentes sur la profitabilité de l'I.A, avec Nvidia qui gagnait 5% initialement à 196$ et qui retombe vers 188$, Broadcom rechutant de +6% vers +2,5% (de 375,5 vers 362,5$).
Le Nasdaq n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de la MM50 (25.000Pts) et pourrait retracer sa MM100 qui gravite vers 24,150, un palier de soutien crucial, en-deçà duquel une rechute vers 23.000 deviendrait hautement probable.
Et quel retournement du VIX : il affichait jusqu'à -18% vers 19,3 et se retrouve 90 minutes plus tard en hausse de +5,5% à 25,00, en zone de stress.

