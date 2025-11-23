 Aller au contenu principal
Nouveau référendum en Slovénie sur le suicide assisté
information fournie par AFP 23/11/2025 à 10:47

Une femme vote lors du référendum organisé sur le suicide assisté en Slovénie, à Ljubljana le 23 novembre 2025 ( AFP / Jure Makovec )

Les Slovènes ont commencé à voter dimanche pour décider si la loi adoptée en juillet par leur Parlement pour légaliser le suicide assisté sera appliquée ou suspendue, au cours d'un référendum organisé à l'appel d'un groupe de citoyens.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 locales (06h00 GMT) et fermeront 12 heures plus tard, avec les premiers résultats partiels attendus tard dans la soirée.

Plusieurs pays européens, dont la Suisse et l'Autriche, autorisent déjà des personnes en phase terminale de leur maladie à bénéficier d'une aide médicale pour mettre fin à leurs jours.

La Slovénie devait les rejoindre cet automne. Mais un groupe civique, soutenu par l'Église catholique et l'opposition conservatrice, a réussi à rassembler les 40.000 signatures nécessaires pour bloquer l'application du texte qu'ils accusent de permettre "l'empoisonnement des malades et des personnes âgées", et convoquer un nouveau référendum.

La loi avait en effet été adoptée après un premier référendum en 2024 lors duquel 55% des votants s'étaient exprimés en faveur du suicide assisté.

- "Culture de la mort" -

Elle prévoit d'accorder aux patients lucides, incurables et dont la souffrance ou l'état de santé est insupportable, le droit de mettre fin à leurs jours, étant exclus les cas de maladie mentale.

Le texte n'autorise en revanche pas l'euthanasie, c'est-à-dire la mort provoquée par un soignant à la demande d'un malade.

Dans la salle omnisports de Stozice, le plus grand bureau de vote de Ljubljana, Romana Hocevar, une retraitée de 63 ans, a déclaré qu'elle voterait en faveur du suicide assisté.

"Je suis atteinte d'un cancer de stade 4, je ne voudrais pas souffrir. Mon père est mort d'un cancer et ma mère souffrait de démence, je sais à quoi cela ressemble", a-t-elle confié à l'AFP.

Vid Ursic, un étudiant de 24 ans, a affirmé qu'il était "bon que nous puissions voter sur des questions pertinentes" et qu'il soutenait "le droit des gens à décider de leur propre vie".

Mais Marija Unuk, âgée d'une cinquantaine d'années, a voté contre la loi parce qu'elle soutient "la culture de la vie, pas la culture de la mort".

Le Premier ministre libéral Robert Golob a encouragé les Slovènes à soutenir cette loi. "Chacun d'entre nous doit pouvoir décider par lui-même comment et avec quelle dignité nous mettrons fin à nos vies", a-t-il déclaré mercredi, lors de son vote anticipé à Ljubljana.

- Près de 2 millions de votants -

De son côté, l'Église catholique a critiqué une législation "qui contredit l'Évangile, la loi naturelle et la dignité humaine".

Au total, 1,7 million de citoyens sont appelés à voter.

Un bulletin de vote servant pour le référendum sur le suicide assisté organisé en Slovénie, dans un bureau de vote de Ljubljana le 23 novembre 2025 ( AFP / Jure Makovec )

La question posée aux Slovènes est: "soutenez-vous l'entrée en vigueur de la loi sur la fin de vie assistée, qui a été approuvée par le Parlement le 24 juillet 2025?".

Pour que la loi soit suspendue, une majorité d'au moins 20% du corps électoral doit voter non.

Toutefois, cela ne signifierait pas l'abandon total de la possibilité du suicide assisté dans ce pays de 2,1 millions d'habitants. Le Parlement pourra à nouveau voter sur un nouveau projet de loi après 12 mois.

Selon un sondage publié cette semaine par le quotidien Dnevnik auprès de 700 citoyens, 54,3% des votants sont toujours pour la légalisation de l'aide médicale à mourir, 30,6% s'y opposent et 15% se disent indécis.

Parmi les pays européens, outre la Suisse et l'Autriche pour le suicide assisté, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg autorisent l'euthanasie, tandis que les députés français ont approuvé fin mai en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir.

Le président Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un référendum en cas d'"enlisement" parlementaire.

