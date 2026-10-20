Allemagne: Hausse plus forte que prévu des prix à la production en septembre

Mercedes présente la technologie moteur de ses modèles haut de gamme AMG dans son usine de Berlin
Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont augmenté plus que prévu en septembre, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.
En rythme annuel, ils ressortent en hausse de 6,7%, après +4,6% en août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 6,2%.
Sur un mois, les prix à la production ont progressé de 1,9%, après +1,1% en août et alors que le consensus tablait sur +1,5%.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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