Allemagne: Hausse plus forte que prévu des prix à la production en septembre

Mercedes présente la technologie moteur de ses modèles haut de gamme AMG dans son usine de Berlin

‌Les prix à ​la production en Allemagne, un indicateur clé ​de l'inflation, ont augmenté ​plus que prévu ⁠en septembre, montrent ‌les données publiées mardi par l'Office ​fédéral ‌de la statistique.

En ⁠rythme annuel, ils ressortent en hausse de ⁠6,7%, ‌après +4,6% en août, alors ⁠que les ‌analystes interrogés ⁠par Reuters tablaient sur ⁠une hausse ‌de 6,2%.

Sur un ​mois, ‌les prix à la production ont progressé ​de 1,9%, après +1,1% ⁠en août et alors que le consensus tablait sur +1,5%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)