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Grande-Bretagne: Les salaires progressent plus que prévu sur les trois mois à fin août
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 08:27

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Un ouvrier du bâtiment effectue des travaux depuis une nacelle élévatrice montée sur mât, sur le chantier du complexe immobilier « Hatters Yard » à Stockport

Un ouvrier du bâtiment effectue des travaux depuis une nacelle élévatrice montée sur mât, sur le chantier du complexe immobilier « Hatters Yard » à Stockport

‌Les salaires au Royaume-Uni ​ont progressé plus que prévu au cours des trois ​mois précédant fin août, montrent ​les données publiées ⁠mardi par l'Office britannique ‌de la statistique.

Le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, ​a ‌augmenté de 3,7% ⁠sur un an au cours des trois mois à ⁠fin ‌août, contre un consensus ⁠à 3,6% et ‌après une croissance ⁠de 3,6% (révisé de +3,5%) sur les ⁠trois ‌mois à fin juillet.

Le taux ​de ‌chômage a pour sa part baissé de ​façon inattendue à 4,7%, après +4,9% le ⁠mois précédent et alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5,0%.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 08:44

    Ah, pourtant on nous affimait que la Grande Bretagne se porterait mal apres son depart de l'UE ... Finallement elle se porte bien et l'UE va mal .. surtout la France . La conclusion est ....??

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