Nasdaq-100 : rétrograde vers 29.300, au contact de la MM50

A 30.190Pts, le Nasdaq-100 venait de retracer lundi matin son record absolu, à 1% près : la tension des taux a coupé l'élan vers les sommets et l'indice rétrograde de -1,8% vers 29.300, au contact de la MM50, ouvrant au passage un petit "gap" de rupture sous 29.970Pts.

Le "NDX" semble bien parti pour revenir combler le "gap" des 28.842 du 3 août, puis tester la MM100 qui gravite vers 28.400... mais globalement, le risque de double-top sous 30.730/30.200 doit être pris en considération vu la flambée des taux longs qui commence à s'inviter dans les discussions des traders les plus optimistes.