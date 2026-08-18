 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nasdaq-100 : rétrograde vers 29.300, au contact de la MM50
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 17:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

A 30.190Pts, le Nasdaq-100 venait de retracer lundi matin son record absolu, à 1% près : la tension des taux a coupé l'élan vers les sommets et l'indice rétrograde de -1,8% vers 29.300, au contact de la MM50, ouvrant au passage un petit "gap" de rupture sous 29.970Pts.

Le "NDX" semble bien parti pour revenir combler le "gap" des 28.842 du 3 août, puis tester la MM100 qui gravite vers 28.400... mais globalement, le risque de double-top sous 30.730/30.200 doit être pris en considération vu la flambée des taux longs qui commence à s'inviter dans les discussions des traders les plus optimistes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,48 +0,16%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 343,52 +0,21%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank