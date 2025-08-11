Nasdaq 100: le support des 23.000 en jeu avec le CPI
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 11:38
Sur le plan technique, le principal support de l'indice se situe actuellement au niveau de la ligne de tendance haussière, proche des 23.000 points, ce qui laisse penser qu'une cassure de ce seuil ouvrirait la voie à un repli vers la prochaine zone de soutien autour de 22.600 points, voire jusqu'à l'ancien gap situé aux environs de 21.800 points.
A l'inverse, si le Nasdaq 100 devait parvenir à se maintenir au-dessus de ce support et à poursuivre sa progression, la première zone de résistance pourrait apparaître près de la borne supérieure du canal de trading, aux alentours de 23.800 points.
Dans ce contexte, la réaction du marché demain à la statistique des prix à la consommation (CPI) pour le mois de juillet sera déterminante pour confirmer ou invalider la tendance haussière en place depuis avril.
