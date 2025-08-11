Nasdaq 100: le support des 23.000 en jeu avec le CPI information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 11:38









(Zonebourse.com) - Le Nasdaq 100 a rebondi de plus de 38% depuis son plus bas annuel du 8 avril dernier, porté par les espoirs d'une prochaine baisse de taux de la Fed, mais la publication demain des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pourrait bien constituer un test décisif, en particulier si ceux-ci devaient s'avérer supérieurs aux prévisions.



Sur le plan technique, le principal support de l'indice se situe actuellement au niveau de la ligne de tendance haussière, proche des 23.000 points, ce qui laisse penser qu'une cassure de ce seuil ouvrirait la voie à un repli vers la prochaine zone de soutien autour de 22.600 points, voire jusqu'à l'ancien gap situé aux environs de 21.800 points.



A l'inverse, si le Nasdaq 100 devait parvenir à se maintenir au-dessus de ce support et à poursuivre sa progression, la première zone de résistance pourrait apparaître près de la borne supérieure du canal de trading, aux alentours de 23.800 points.



Dans ce contexte, la réaction du marché demain à la statistique des prix à la consommation (CPI) pour le mois de juillet sera déterminante pour confirmer ou invalider la tendance haussière en place depuis avril.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.