Nasdaq 100 : comment investir et trader l’indice boursier en 2024 ?

L'indice Nasdaq 100, symbole de l'innovation et de la technologie, est l'un des piliers de l'économie mondiale. Composé d'une centaine d'entreprises les plus influentes et les plus dynamiques au monde, il représente en Bourse des secteurs clés tels que la technologie, la biotechnologie, et les services de télécommunication.

Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques essentielles du Nasdaq 100 et la composition de cet indice boursier, en soulignant son importance cruciale dans le paysage économique global. Nous analyserons également les facteurs qui influencent les cours du Nasdaq, en passant en revue les actualités récentes et les tendances du marché. En conclusion, nous nous demanderons comment investir et trader l'indice Nasdaq 100 en 2024.

Qu'est-ce que le NASDAQ 100 ? L'essentiel à savoir sur le NASDAQ

Le Nasdaq, acronyme de “National Association of Securities Dealers Automated Quotations”, est une bourse de valeurs américaine fondée le 8 février 1971 par la National Association of Securities Dealers (NASD) pour répondre aux besoins croissants de rapidité et d'efficacité sur les marchés boursiers. Il s'agit du premier marché électronique d'actions au monde et du deuxième marché boursier des États-Unis, juste après le New York Stock Exchange (NYSE). Le Nasdaq est particulièrement connu pour accueillir de nombreuses entreprises du secteur technologique, telles qu'Apple, Microsoft et Google.

Il ne faut donc pas confondre le Nasdaq (Bourse) qui serait l'équivalent de Euronext en France, avec l'indice Nasdaq qui serait alors l'indice CAC 40 pour la France. C'est même plus compliqué que ça, car il y a plusieurs indices Nasdaq.

L'indice Nasdaq Composite, qui mesure la performance de toutes les entreprises cotées sur le Nasdaq, est calculé en fonction de la capitalisation boursière des entreprises, c'est-à-dire le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. En général, quand on parle de l'indice Nasdaq en tant qu'indice de référence des valeurs technologiques, on désigne en fait le Nasdaq 100, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises non-financières cotées sur le Nasdaq. C'est donc l'indice Nasdaq 100 que nous allons étudier dans cet article.

L'indice Nasdaq 100 a été créé le 31 janvier 1985 à 100 points, et il cote à plus de 19 500 points au 28 août 2024.

Le mode de calcul de l'indice Nasdaq 100 est identique au mode de calcul de l'indice Nasdaq Composite, c'est-à-dire calculé en fonction de la capitalisation boursière des entreprises qui le composent. L'indice est rééquilibré une fois par an, généralement en décembre, pour s'assurer que les entreprises qui ne respectent plus les critères d'inclusion soient remplacées par de nouvelles entreprises.

Parmi les critères d'inclusion d'une action dans l'indice Nasdaq 100, il faut bien sûr que l'action soit listée sur la Bourse Nasdaq, qu'il s'agisse d'une action non-financière, que l'entreprise fasse partie des 100 plus grandes capitalisations au Nasdaq et que l'action réponde à des exigences de liquidité.

Que représente le NASDAQ 100 dans l'économie mondiale en 2024 ?

En 2024, l'indice Nasdaq 100 joue un rôle crucial dans l'économie mondiale, représentant principalement les valeurs technologiques et, de plus en plus, celles liées à l'intelligence artificielle (IA). Avec plus de 50 % de l'indice composé d'entreprises technologiques, le Nasdaq 100 est bel et bien l'indice de la tech. Alors que l'IA prend une place prépondérante dans les perspectives économiques futures, transformant divers secteurs et promettant des gains de productivité substantiels, le Nasdaq 100 est un indice majeur sur la scène économique mondiale.

Ce phénomène rappelle le rôle que le Nasdaq 100 a joué lors de l'arrivée d'Internet et de la bulle spéculative des années 2000. À cette époque, l'enthousiasme pour les nouvelles technologies a conduit à une surévaluation massive des entreprises Internet, culminant en une bulle qui a éclaté en 2000. De manière similaire, le marché de l'IA pourrait également constituer une bulle spéculative sur le Nasdaq 100, alimentée par des investissements massifs et des attentes élevées.

Cependant, il est important de noter que les entreprises qui ont survécu à la bulle Internet, comme Amazon, Google (Alphabet), et Microsoft, sont aujourd'hui des piliers du Nasdaq 100 et de l'économie mondiale. Il est donc possible que les entreprises de l'intelligence artificielle les plus robustes et innovantes suivent un parcours similaire, devenant des acteurs majeurs de l'économie future malgré les turbulences potentielles du marché dans les mois ou années à venir.

Quels sont les principaux secteurs et entreprises représentés dans l'indice NASDAQ 100 ?

Comme nous l'avons déjà vu, l'indice Nasdaq 100 représente principalement les valeurs technologiques, avec plus de 50 % de l'indice Nasdaq offrant une exposition sur ce secteur. Toutefois, il est important de noter que d'autres secteurs d'activité sont également présents dans cet indice, tels que les services, la santé et l'industrie, offrant ainsi une diversification au-delà des seules entreprises technologiques.

Le poids des différents secteurs d'activité dans l'indice NASDAQ 100

Apple : 12,5 %

MicrosoftCorporation : 11,5 %

Amazon.com, Inc : 7,5 %

Nvidia : 6,5 %

Alphabet : 4,5 %

Ajoutez à cette liste Tesla et Meta, et vous avez déjà plus de 50 % de la composition totale de l'indice Nasdaq 100. Bien que l'indice offre une exposition sur une centaine d'entreprises, l'exposition est fortement concentrée sur les stars de la Bourse américaine. Ce point joue à la fois en faveur de la performance quand les marchés sont bullish, mais constitue aussi un facteur de risque en cas de crise financière.

Qu'est-ce qui influence les cours du NASDAQ 100 ?

Plusieurs facteurs influencent les cours du Nasdaq 100 en 2024. Les hausses et les baisses de taux d'intérêt directeurs jouent un rôle crucial sur cet indice, car les entreprises technologiques, qui composent une grande partie du Nasdaq 100, se financent souvent par la dette avant d'être rentable. Une augmentation des taux d'intérêt alourdit leurs coûts de financement, ce qui peut réduire leurs marges bénéficiaires et peser sur leurs valorisations boursières. Bien heureusement, nous devrions finir l'année sur une baisse des taux de la FED, laquelle est très attendue depuis le début de l'année.

Notons tout de même que cette mécanique des taux impacte moins, voire pas du tout, les géants de la tech qui composent les GAFAM, soit 50 % de l'indice comme expliqué plus haut.

Par ailleurs, l'essor de l'intelligence artificielle (IA) a un impact significatif sur le Nasdaq 100. Les entreprises leaders dans ce domaine, comme Nvidia, Microsoft et Alphabet, voient leurs cours de bourse fortement influencés par les avancées et les innovations en IA. Cette technologie est devenue un moteur de croissance majeur, attirant l'attention des investisseurs et contribuant à la volatilité de l'indice.

Ainsi, les fluctuations du Nasdaq 100 en 2024 sont largement déterminées par les anticipations de baisse des taux d'intérêt et les développements dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Quelle est l'actualité du NASDAQ 100 en 2024 ?

En 2024, le Nasdaq 100 a été marqué par plusieurs événements majeurs. L'essor de l'intelligence artificielle a propulsé des entreprises comme Nvidia au sommet. En effet, Nvidia a vu son action augmenter de plus de 160 % au premier semestre. Cette croissance spectaculaire de l'action Nvidia est due à la forte demande pour ses unités de traitement graphique (GPU) dans les centres de données, alimentée par les avancées en IA. Nvidia fut pendant un temps l'entreprise ayant la plus importante capitalisation au monde, devenant la première entreprise du Nasdaq, mais aussi du monde entier.

Par ailleurs, le Nasdaq a atteint un nouveau record en février 2024, porté par l'optimisme des investisseurs face à une inflation maîtrisée et des perspectives de baisse des taux d'intérêt. Cependant, certaines entreprises ont connu des difficultés, comme Sirius XM et Intel, qui ont respectivement vu leurs actions chuter de 42 % et 58 % depuis le début de l'année.

Faut-il investir dans le NASDAQ 100 en 2024 ? Notre avis

D'un point de vue fondamental, la situation économique aux États-Unis en 2024 semble plutôt positive. L'inflation est en baisse, atteignant 2,9 % en juillet 2024 (contre 3,5 % en mars dernier), ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt, comme l'a suggéré Jérôme Powell lors de son dernier discours à Jackson Hole.

Inflation USA juillet 2024

Source : TradingEconomics

Bien que le taux de chômage ait légèrement augmenté à 4,3 %, les ventes au détail ont connu une hausse notable de +1 % en juillet 2024, indiquant une consommation robuste qui pourrait compenser les inquiétudes liées au chômage.

PIB des USA Q2 2024

Source : TradingEconomics

De plus, la croissance économique est en hausse, avec un taux de croissance annuel du PIB de 3,1 % au deuxième trimestre. Ces indicateurs montrent une économie résiliente et en voie de reprise, offrant des perspectives encourageantes pour les mois à venir.

Analyse Technique de l'indice NASDAQ 100 en 2024

D'un point de vue technique, les cours du Nasdaq 100 ont atteint en juillet 2024 leur plus haut historique à 20 700 points, marquant ainsi une étape significative avant que nous assistions à une forte correction jusqu'à 17 400 points. Depuis le 5 août 2024, une reprise du marché a été observée, les prix se ressaisissant pour remonter jusqu'à 19 800 points, un niveau de résistance important qui n'a pas encore été franchi.

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Actuellement, les cours du Nasdaq se dirigent vers le principal niveau de support autour de 18 800 points. Ce niveau de support à 18 800 points pourrait constituer un point d'achat intéressant. Si ce support ne parvenait pas à tenir, les prochains niveaux de support pour le cours du Nasdaq se situent respectivement à 18 300 et 17 000 points.

Comment investir et trader le Nasdaq 100 en 2024 ?

Le trading et l'investissement sont deux approches distinctes sur les marchés financiers, chacune avec des objectifs spécifiques. Le Nasdaq 100, avec sa forte concentration d'entreprises technologiques innovantes, se prête bien aux deux stratégies.

Investir dans l'indice NASDAQ 100

Commencer à investir dans l'indice Nasdaq 100 peut être une excellente idée pour les investisseurs cherchant à optimiser le rendement de leur portefeuille boursier. En 2023, le Nasdaq 100 a enregistré une performance impressionnante de plus de 55 %, surpassant de nombreux autres indices et enregistrant un rendement record. Plus récemment, au cours de la première moitié de 2024, le Nasdaq 100 a déjà réalisé un rendement de 17 %, ce qui le place en tête des performances des principaux indices boursiers mondiaux.

Acheter l'indice Nasdaq 100 à long terme, c'est se positionner sur l'innovation technologique, car cet indice est composé principalement d'entreprises de pointe dans ce secteur. Sa composition est régulièrement ajustée pour refléter les leaders technologiques du moment.

Cependant, il est important de noter que cet investissement comporte des risques et peut être plus volatil que les autres indices boursiers. Il est donc recommandé de n'y consacrer qu'une partie de son capital, déterminée en fonction du niveau de risque que l'on est prêt à accepter. Enfin, envisager une stratégie d'investissement échelonné pour lisser les fluctuations du Nasdaq 100 est une solution judicieuse.

Trader l'indice NASDAQ 100

Le trading sur l'indice Nasdaq 100 est une excellente solution pour les traders à la recherche de volatilité. Cet indice, très liquide, permet des spreads étroits chez la plupart des courtiers en Bourse, ce qui est idéal pour diverses stratégies de trading. Que ce soit pour le scalping, le trading haute fréquence, le trading algorithmique ou simplement le day trading, le Nasdaq 100 offre de nombreuses opportunités. Sa forte volatilité permet de tirer parti des mouvements de prix à court terme, tandis que sa liquidité assure des transactions rapides et efficaces. En tant qu'indice de référence, le Nasdaq 100 est largement suivi par l'ensemble des acteurs du marché, ce qui en fait un choix privilégié pour les traders cherchant à suivre les analyses des experts.

