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Nasdaq-100 : 5ème record consécutif, battu de 1Pt, à 27.315 (contre 27.314)
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:50

Le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à à 27.315 (contre 27.314, soit 1Pt d'indice, la plus faible marge mesurable) : c'est le 5éme record consécutif intraday et rien moins que la 17ème séance de hausse sur une série de 20 et la barre des 4 4640 points est franchie d'une seule traite ( 20%, sans aucun repli supérieur à -0,7%), dans le sillage du "SOXX" ( 50%).
Avec la publication des trimestriels des GAFAM en milieu de semaine et faute de précédent historique en période de guerre et de disruption énergétique, et puisque tout semble évoluer à contre courant de toute logique "fondamentale" élémentaire, difficile d'exclure un test des 27.750 points, soit 61,8% depuis le plancher des 16.540 du 4 avril 2025 : les valorisations se tendent, plus il y a d'acheteurs, mais dans de telles proportions, cela ne s'est jamais vu, même durant l'hystérie acheteuse des "dot.com".

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