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Napco Security en baisse après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de Napco Security Technologies

NSSC.O , fournisseur de dispositifs de sécurité électroniques et de systèmes d'alarme incendie, recule de 16,1% à 32,99 dollars en pré-ouverture

** La société affiche pour le premier trimestre un bénéfice par action ajusté de 36 cents, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 38 cents

** La société affiche également un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars au premier trimestre, en baisse par rapport aux estimations de 52,1 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires lié aux équipements a reculé de 7,3% en glissement annuel; le directeur général Kevin Buchel explique que cette baisse est due à la réduction des achats de la part de deux distributeurs de systèmes de verrouillage

** Les six sociétés de courtage attribuent toutes la note “acheter” au titre; le cours-cible médian s’établit à 50 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 5,6% depuis le début de l'année

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NAPCO SEC TECH
39,3220 USD NASDAQ 0,00%
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