Nanobiotix va entrer dans le SBF 120
Selon la société de biotechnologies, cette entrée devrait accroître sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels, renforcer sa présence sur les marchés boursiers européens et augmenter l'exposition aux stratégies d'investissement indexées.
"Cette intégration est le reflet de la confiance continue des marchés financiers dans notre stratégie à long terme et dans le potentiel disruptif de nos solutions nanothérapeutiques", estime son président du directoire, Laurent Levy.
Valeurs associées
|19,2200 EUR
|Euronext Paris
|-1,23%
