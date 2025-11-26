 Aller au contenu principal
Nanobiotix, plus forte baisse du SRD à la clôture de la séance du mercredi 26 novembre 2025
information fournie par AOF 26/11/2025 à 18:01

(AOF) - Nanobiotix (-5,43% à 17,06 euros)

La société de biotechnologie au stade clinique a signé une deuxième séance de suite dans le rouge. Hier, Nanobiotix a fait le point sur ses activités et sa trésorerie. Au niveau de ses finances, la société prévoit de toucher un paiement initial de 50 millions de dollars à la suite de la finalisation de l'accord de financement de partage de redevances avec Healthcare Royalty, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars un après ce " closing ", sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces 71 millions de dollars permettraient à Nanobiotix d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.

