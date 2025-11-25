Nanobiotix financée jusqu'au début 2028, sous conditions

(AOF) - Nanobiotix a fait le point sur ses activités et sa trésorerie. Au niveau de ses finances, la société prévoit de toucher un paiement initial de 50 millions de dollars à la suite de la finalisation de l’accord de financement de partage de redevances avec Healthcare Royalty, ainsi qu’un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars un après ce « closing », sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces 71 millions de dollars permettraient à Nanobiotix d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au début de l’année 2028.

Au 30 septembre 2025, la société disposait d'une trésorerie et équivalents de 20,4 millions d'euros.

En 2026, la société de biotechnologie prévoit de publier les données finales de l'étude 1100, menée par Nanobiotix, évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) suivi d'un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 (pembrolizumab ou nivolumab) chez des patients atteints de mélanome cutané résistant aux anti-PD-1.

Il y aura également la mise à jour de données de nouveaux patients après un an de suivi dans l'étude de phase 1 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules, localement avancé et pouvant être réirradié.

L'année prochaine, Nanobiotix attend également de nouvelles données de la cohorte d'expansion de l'étude de phase 1 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) en combinaison avec la chimiothérapie standard de soin chez des patients atteins de cancer du pancréas localement avancé ou à la limite de résécabilité.

Enfin, il y aura les nouveaux résultats et l'établissement de la dose recommandée pour la phase 2 de la cohorte de radiothérapie par proto, de l'étude de phase 1 évaluant toujours JNJ-1900 (NBTXR3) activé par photon ou proton thérapie chez des patients de cancer de l'œsophage localement avancé.

