Nanobiotix fait le point sur sa situation opérationnelle et financière pour le second trimestre

- Présentation de nouveaux résultats de ses études prioritaires dans les cancers de la tête et du cou et en immunothérapie, pour NBTXR3, premier produit potentiel de la classe des radioenhancers, lors du congrès annuel de l'ASCO 2021[1]

- Etablissement d'un nouveau partenariat stratégique avec LianBio afin de développer et commercialiser NBTXR3 potentiellement dans le traitement de toutes les tumeurs solides et en combinaison quel que soit l'agent anti-cancéreux en Chine et sur d'autres marchés asiatiques

- Renforcement du conseil de surveillance et de l'équipe de direction avec la nomination du Dr. Gary Phillips en tant que président du conseil de surveillance et de Bart Van Rhijn en tant que directeur financier

- Position de trésorerie, équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 102,3 M€ au 30 juin 2021