NANOBIOTIX ET LIANBIO ANNONCENT LE RECRUTEMENT DU PREMIER PATIENT EN ASIE POUR L’ESSAI DE PHASE 3 NANORAY-312, ÉVALUANT NBTXR3 DANS LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU

• La mise en place de l’essai pivot de Phase 3 de Nanobiotix dans le traitement des cancers de la tête et du cou se déroule comme prévu : LianBio, partenaire de Nanobiotix, a recruté le premier patient en Asie.

• Cette collaboration renforce la dynamique de cet essai pivot sous l’impulsion de LianBio en Asie. Nanobiotix, de son côté, reste concentré sur le recrutement au niveau mondial.



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (États Unis) ; Shanghai, Chine ; Princeton, New Jersey (États Unis) ; 7 septembre–2022 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO–– Nasdaq : NBTX), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer et LianBio (Nasdaq : LIAN), société de biotechnologie dédiée à la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients en Chine et sur les principaux marchés asiatiques, ont annoncé aujourd’hui la randomisation du premier patient en Asie pour l’étude internationale de Phase 3, NANORAY-312, évaluant l’efficacité de NBTXR3 pour le traitement des patients âgés atteints d’un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (« LA-HNSCC ») non éligibles à la chimiothérapie à base de platine.