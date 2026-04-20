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Nanobiotix dévoile des données précliniques pour des immunothérapies à ADN delivrées par LNP après traitement avec sa technologie de nanoprimer
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:38

Nanobiotix SA NANOB.PA :

* DONNÉES PRÉCLINIQUES: AMÉLIORATION DE LA BIODISPONIBILITÉ SYSTÉMIQUE ET LA RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ POUR DES IMMUNOTHÉRAPIES À ADN DELIVRÉES PAR LNP APRÈS TRAITEMENT AVEC SA TECHNOLOGIE DE NANOPRIMER

* CES DONNÉES SOUTIENNENT UNE ÉVALUATION APPROFONDIE DE LA TECHNOLOGIE NANOPRIMER EN COMBINAISON AVEC DES THÉRAPIES INNOVANTES DÉLIVRÉES PAR LNP

* LES SYSTÈMES LNP COMPLEXES CONÇUS POUR UNE DÉLIVRANCE EXTRA-HÉPATIQUE POURRAIENT POTENTIELLEMENT ÊTRE OPTIMISÉS

Texte original nGNE6k0BSS Pour plus de détails, cliquez sur NANOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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