Nanobiotix dévoile des données précliniques pour des immunothérapies à ADN delivrées par LNP après traitement avec sa technologie de nanoprimer

Nanobiotix SA NANOB.PA :
* DONNÉES PRÉCLINIQUES: AMÉLIORATION DE LA BIODISPONIBILITÉ SYSTÉMIQUE ET LA RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ POUR DES IMMUNOTHÉRAPIES À ADN DELIVRÉES PAR LNP APRÈS TRAITEMENT AVEC SA TECHNOLOGIE DE NANOPRIMER
* CES DONNÉES SOUTIENNENT UNE ÉVALUATION APPROFONDIE DE LA TECHNOLOGIE NANOPRIMER EN COMBINAISON AVEC DES THÉRAPIES INNOVANTES DÉLIVRÉES PAR LNP
* LES SYSTÈMES LNP COMPLEXES CONÇUS POUR UNE DÉLIVRANCE EXTRA-HÉPATIQUE POURRAIENT POTENTIELLEMENT ÊTRE OPTIMISÉS
Texte original nGNE6k0BSS Pour plus de détails, cliquez sur NANOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
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