Nanobiotix bondit, rumeurs d'un rachat par J&J (actualisé)

(Actualisé avec déclaration de Nanobiotix et cours de Bourse)

L'action Nanobiotix NANOB.PA bondit mercredi après la publication d'un article de La Lettre affirmant que le géant américain Johnson & Johnson (J&J) JNJ.N envisage une acquisition du groupe français de biotechnologies, une information cependant démentie par ce dernier.

Vers 15h28 GMT, le titre, entré au SBF 120 .SBF120 en décembre dernier, progresse de 6,69% à 27,10 euros, contre un gain de 1,07% pour l'indice parisien au même moment.

Selon le quotidien en ligne français, J&J, déjà lié à Nanobiotix par un accord de licence signé en 2023, finance les essais cliniques du groupe spécialisé en oncologie et étudie une prise de contrôle de son partenaire.

Le groupe français de biotechnologies a toutefois déclaré dans la foulée "qu'à sa connaissance il n'existe aucune intention de prise de contrôle de la société, ni de processus ou évaluation en ce sens", selon un communiqué.

Nanobiotix a également déclaré avoir "identifié des inexactitudes factuelles" dans l'information de presse "qui sont incohérentes avec les dernières informations publiques publiées" par le groupe français.

Dans une note, les analystes de Van Lanschot Kempen affirment avoir été informés par la direction de Nanobiotix qu'un journaliste de La Lettre avait contacté l'entreprise "à la suite de rumeurs qui circulaient parmi les investisseurs", mais que "rien n'indique que JNJ soit intéressée par une éventuelle acquisition".

"Étant donné que, dans le cadre du partenariat actuel, JNJ détient la licence exclusive du NBTXR3, ce qui lui confère l'entière maîtrise stratégique et la majorité des droits financiers, nous estimons qu'un rachat à ce stade est peu probable", précise la note de Van Lanschot Kempen.

Sur un an, l'action Nanobiotix a pris 43,08%.​

(Rédigé par Augustin Turpin et Coralie Lamarque, avec Mateusz Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)