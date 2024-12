Nanobiotix bondit après des résultats positifs contre le cancer du pancréas

(AOF) - Nanobiotix (+7,63% à 3,32 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après avoir annoncé l’achèvement des parties d’escalade et d’expansion de dose de l’étude de Phase 1 évaluant son produit NBTXR3 (JNJ-1900) contre le cancer du pancréas localement avancé (LAPC) ou à la limite de la résécabilité (BRPC). Cette biotech est pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. L’étude de Phase 1 est menée par le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas.

Les investigateurs ont observé une survie globale médiane de 23 mois à compter de la date du diagnostic au cours de l'essai chez 22 patients (20 avec LAPC et 2 avec BRPC). Ils ont conclu que NBTXR3 était bien toléré par tous les patients et que les résultats encourageants observés justifiaient une évaluation plus approfondie dans un essai randomisé.

