Nanobiotix annonce ses données financières du premier trimestre et fait le point sur ses avancées opérationnelles

o Présentation des premiers résultats de NBTXR3 dans le cancer du rectum démontrant le potentiel du produit-candidat dans le traitement de tout type de tumeurs solides.

o Lancement d'une nouvelle étude évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec la chimiothérapie dans le cancer de l'œsophage et présentation de nouvelles données précliniques en association à l'immunothérapie à l'AACR RSM 2021, fournissant des preuves supplémentaires que NBTXR3 activé par la radiothérapie pourrait stimuler la réponse immunitaire adaptative pour un contrôle local et systémique.

o Accord de collaboration avec Sanofi pour l'évaluation en thérapie génique de la technologie Nanoprimer développée par Curadigm, filiale de Nanobiotix.

o La trésorerie et les placements financiers totalisent 107,1 millions d'euros au 31 mars 2021, permettant d'assurer le développement de la société jusqu'au deuxième trimestre 2023.