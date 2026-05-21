information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 15:35

Nanobiotix annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Nanobiotix SA NANOB.PA :

* ANNONCE LA REPRISE DES NÉGOCIATIONS DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR EURONEXT PARIS

* REPRISE DES NÉGOCIATIONS DE SES ACTIONS ORDINAIRES À PARIS À PARTIR DE 15H30 (HEURE DE PARIS) ET 9H30 (HEURE DE NEW YORK)

Texte original nGNEbGM2bd Pour plus de détails, cliquez sur NANOB.PA

(Rédaction de Gdansk)