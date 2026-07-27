Nano Nuclear sélectionnée par AFWERX pour un contrat avec l'armée de l'air ; son cours en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 juillet - ** L'action de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O bondit d'environ 10 % à 17,08 $

** NNE a été sélectionnée par AFWERX — l’incubateur d’innovation et de technologie de l’armée de l’air américaine — pour un contrat de phase I du programme Small Business Innovation Research (SBIR) axé sur son système énergétique KRONOS MMR

** Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat ont débuté le 21 juillet afin de préparer un déploiement futur dans d’autres installations de l’armée de l’air et, plus largement, au sein du département de la Guerre

** En tenant compte des fluctuations de la séance, NNE affiche une baisse de 29 % depuis le début de l’année