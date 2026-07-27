Nano Nuclear sélectionnée par AFWERX pour un contrat avec l'armée de l'air ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy ( NNE.O ) ont progressé de 4,7 % pour atteindre 16,33 dollars avant l'ouverture du marché

** NNE a été sélectionnée par AFWERX — l’incubateur d’innovation et de technologie de l’armée de l’air américaine — pour un contrat de phase I du programme « Small Business Innovation Research » (SBIR) axé sur son système énergétique KRONOS MMR

** Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat ont débuté le 21 juillet afin de soutenir un déploiement futur dans d’autres installations de l’armée de l’air et, plus largement, au sein du Département de la Guerre

** À la clôture d’hier, NNE affichait une baisse de 35 % depuis le début de l’année