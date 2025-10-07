Nano Nuclear Energy progresse dans ses projets de construction d'une installation de recherche dans l'Illinois

7 octobre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Nano Nuclear Energy NNE.O augmentent de 1,8 % à 54,61 $

** La société annonce la construction d'une usine de fabrication et de recherche et développement dans l'Illinois, en collaboration avec le gouverneur JB Pritzker et le département du commerce et des opportunités économiques de l'Illinois, pour un montant de 12 millions de dollars

** NNE affirme que l'investissement établira ses opérations et créera 50 nouveaux emplois à temps plein

** En outre, l'entreprise recevra 6,8 millions de dollars en primes d'encouragement dans le cadre du programme REV Illinois

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 115,42% depuis le début de l'année