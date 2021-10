namR : "L’intelligence de la donnée au service de la transition écologique" / Initiation de couverture

Fondé en 2017, namR est le premier éditeur de logiciels capable de fournir de la donnée contextuelle et géolocalisée autour du bâti, de l’environnement et du territoire permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments du territoire.



S’appuyant sur une technologie propriétaire et unique en Europe, namR est aujourd’hui capable d’agréger des données, de les fiabiliser et de les lier entre elles, grâce à des outils de Machine Learning, les rendant ainsi hautement actionnables. Appelées attributs, ces données propriétaires couvrent 100% des bâtiments de France.



Fort de 6,3 M€ investis ces trois dernières dans ce double digital de la France, c’est aujourd’hui plus de 6 milliards d’attributs, actualisés, thématisés, inédits, traçables et géolocalisés qui sont disponibles. Détection des éléments de façades, potentiel solaire d’un quartier, travaux de rénovation potentiels, présence d’une piscine, d’une terrasse, risques d’inondations, … chaque bâtiment est ainsi qualifié avec une précision inédite.



Acteur de la transition écologique, namR adresse aujourd’hui trois thématiques avec 1/ Know Your Building pour le pilotage de la performance énergétique et environnementale du bâti (clients : Total, EDF, Région des Hauts de France, …), 2/ Know Your Risk pour le pilotage du risque environnemental et extra financier (21% du marché de l’assurance habitation signé) et 3/ Know Your Customer pour le pilotage de l’efficacité commerciale et opérationnelle (clients : Leroy Merlin, Veolia Eau, EDF, …).



Après 3 années passées à développer la plateforme, à structurer l’offre et à la faire adopter par ses premiers clients, namR entame maintenant une nouvelle étape de son développement autour de l’accélération commerciale, du renforcement de son avance technologique et de son développement à l’international.



Alors que namR devrait totaliser une vingtaine de nouvelles signatures d’ici la fin de l’année, témoignant d’une bonne dynamique commerciale, le Groupe devrait afficher une très forte croissance ces prochaines années et se fixe comme objectif un chiffre d’affaires de l’ordre de 9,0 M€ en 2023e.



Après une introduction en bourse réussie cet été, la société a maintenant toutes les cartes en mains pour accélérer son développement. Nous initions la couverture avec un objectif de 10,50 € et une recommandation à Accumuler.