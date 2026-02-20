Nacon : Suspension temporaire du cours

Suspension du cours des actions Nacon
Nacon a annoncé ce matin la suspension temporaire du cours de ses actions.
Cette décision fait suite au communiqué du 17 février de Bigben, qui a indiqué le refus de son financement bancaire de 43 M€, initialement sécurisé pour refinancer son obligation échangeable en actions Nacon. Le plan initial prévoyait 1/ un remboursement partiel de 43 M€, avec 2/ un solde résiduel de l’obligation attendu à 16,1 M€ et 3/ une maturité prolongée jusqu’en 2032.
Bigben Interactive, qui détient toujours près de 56% de Nacon qui capitalise 23,4 M€ (0,26€/action) aujourd’hui, a également annoncé ce matin avoir demandé la suspension du cours de ses actions et obligations.
A court terme, nous identifions deux options envisageables pour Bigben, 1/ La cession totale ou partielle de la participation dans Nacon et 2/ la cession de la plateforme logistique à Lauwin-Planque.
Recommandation
Suite à ce communiqué, nous passons notre recommandation Sous Revue et suspendons notre objectif de cours sur le titre.
