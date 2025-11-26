Nacon : S1 supérieur aux attentes

Publication des résultats S1 2025/26

Nacon publie des résultats en nette amélioration au titre du premier semestre 2025/26, confirmant la trajectoire de redressement engagée depuis le début d’année. Le chiffre d’affaires atteint 78,1 M€, en légère hausse de +1,4% par rapport au S1 2024/25. La performance opérationnelle progresse fortement et ressort supérieure à nos attentes. L’EBITDA s’élève à 33,6 M€, en croissance de +18,7%, et le résultat opérationnel atteint 4,2 M€, soit +30,4% y/y.

La société confirme anticiper une croissance rentable pour l’ensemble de l’exercice grâce à un S2 qui devrait être dynamique (sortie de jeux et des nouveautés côtés accessoires).

Marge brute en forte progression : +390 bps

La marge brute connaît une amélioration notable, passant de 65,8% à 69,7%, soit un gain de +3,9 points, portée par un mix-produits plus orienté jeux vidéo au détriment des accessoires. Directement impacté par les effets des droits de douane aux États-Unis, le segment Accessoires contribue pour 19,8 M€, soit une baisse de -31,7% y/y. Tandis que l’activité jeux ressort en forte croissance au S1 (+23,4%), à 56,4 M€.

Structure financière toujours sous contrôle

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres atteignent 285,8 M€, en légère hausse par rapport au 31 mars 2025. Les disponibilités ressortent à 16,5 M€, tandis que la dette nette s’établit à 116,2 M€, hors IFRS 16 et earn-outs. La capacité d’autofinancement augmente à 29,9 M€ (vs 26,2 M€). Les capex demeurent stables à 40,1 M€, reflétant la poursuite des investissements dans le portefeuille de 41 jeux en développement, valorisé à 128,1 M€. Après impact positif de la variation du BFR (+2,7 M€), le FCF ressort à -7,9 M€.

Perspectives et Line up

Le second semestre s’annonce dense pour Nacon, soutenu par un line-up diversifié couvrant les segments Aventure, Sport et Racing. Parmi les sorties attendues : Styx: Blades of Greed, Edge of Memories, GreedFall II, Cricket26, Rennsport ou encore Gear-Club Unlimited ; s’ajoutent les saisons 5 et 6 de Test Drive Unlimited: Solar Crown

Le Back Catalogue devrait maintenir un niveau comparable à l’exercice précédent, confirmant sa contribution récurrente. Le segment Accessoires bénéficiera du lancement du casque RIG R5 PRO HS et de la montée en puissance de la console Switch 2. Aux États-Unis, Nacon anticipe une amélioration progressive, portée par les signaux positifs observés depuis octobre.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de nos comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et rehaussons notre objectif de cours de 1,5€ (vs 1,1€ précédemment). Le nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +200%.