Nacon : retour de la franchise WRC au sein du portefeuille de l’éditeur

(AOF) - Nacon a annoncé la conclusion d’un nouvel accord avec WRC Promoter pour la licence du Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Il porte sur le développement et l’édition des jeux et des compétitions eSports officiels WRC et donne au groupe français l’exclusivité sur PC et consoles pour 6 saisons, de 2027 à 2032 incluses.

" Entre 2015 et 2023, nous avons eu l'opportunité de travailler en étroite synergie avec les équipes officielles du championnat et de nombreux pilotes, ce qui nous a permis d'acquérir une expertise solide et unique dans la retranscription du rallye en expérience vidéoludique. Cette nouvelle aventure marque une étape majeure : celle d'un projet entièrement repensé, porté par une équipe passionnée et spécialisée, avec l'ambition claire de hisser le jeu de rallye vers de nouveaux sommets. " explique Alain Falc, PDG de Nacon.

AOF - EN SAVOIR PLUS