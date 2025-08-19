 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nacon lance son pack de simulation de course sous licence PlayStation 5
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 17:57

(Zonebourse.com) -




Nacon annonce que son pack de simulation de course Revosim RS PURE a obtenu la licence officielle de Sony Interactive Entertainment pour la console PlayStation 5. Ce pack comprend une base de volant Direct Drive 9Nm, un pédalier Load Cell 100kg et un volant personnalisable.

Le bundle marque l'entrée de Revosim sur PlayStation 5, après son lancement réussi sur PC en juin 2025. Il s'intègre à l'écosystème Revosim, garantissant compatibilité et modularité avec les composants existants et à venir.

Les spécifications techniques, le prix et la date de sortie seront communiqués prochainement. 'Cette collaboration reflète notre volonté d'apporter toujours plus d'immersion, de réalisme et de plaisir aux joueurs', a indiqué en substance Sébastien Waxin, Head of Racing chez Nacon.











