Nacon lance son pack de simulation de course sous licence PlayStation 5
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 17:57
Nacon annonce que son pack de simulation de course Revosim RS PURE a obtenu la licence officielle de Sony Interactive Entertainment pour la console PlayStation 5. Ce pack comprend une base de volant Direct Drive 9Nm, un pédalier Load Cell 100kg et un volant personnalisable.
Le bundle marque l'entrée de Revosim sur PlayStation 5, après son lancement réussi sur PC en juin 2025. Il s'intègre à l'écosystème Revosim, garantissant compatibilité et modularité avec les composants existants et à venir.
Les spécifications techniques, le prix et la date de sortie seront communiqués prochainement. 'Cette collaboration reflète notre volonté d'apporter toujours plus d'immersion, de réalisme et de plaisir aux joueurs', a indiqué en substance Sébastien Waxin, Head of Racing chez Nacon.
Valeurs associées
|0,9010 EUR
|Euronext Paris
|+4,16%
A lire aussi
-
Cinquante ans après les événements d'Aléria, acte de naissance sanglant du nationalisme corse moderne, les autonomistes ont obtenu que le Parlement étudie à l'automne un projet de loi constitutionnel visant à octroyer à l'île une "autonomie dans la République". ... Lire la suite
-
Il y a 50 ans à Aléria (Haute-Corse), l'occupation par des autonomistes de la cave viticole d'un rapatrié d'Algérie suivie d'un assaut des forces de l'ordre dans lequel deux gendarmes sont tués marque la naissance du nationalisme insulaire moderne. Le 21 août 1975, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, portées par l'espoir d'un accord de paix en Ukraine et la perspective d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Paris a grimpé de 1,21%, Londres a avancé de 0,34%, Francfort ... Lire la suite
-
A trois semaines du procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, poursuivi pour 12 empoisonnements mortels, ses avocats ont dénoncé mardi leur faible rémunération, laissant planer le doute sur leur participation aux débats. Le procès de l'ancien médecin anesthésiste ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer