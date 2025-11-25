Nacon améliore ses marges au premier semestre 2025-26
L'éditeur de jeux vidéo et fournisseur d'accessoires a vu son Ebitda progresser de 18,7% à 33,6 MEUR, permettant au taux d'Ebitda de croître de 6,3 points à 43,1% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,4% à 78,1 MEUR.
Fort d'un positionnement sur deux métiers complémentaires, d'une actualité éditoriale fournie et des différentes nouveautés dans l'activité? accessoires, Nacon se dit confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l'exercice 2025-26.
Valeurs associées
|0,5400 EUR
|Euronext Paris
|+3,85%
